Qualificazioni Europei 2024. Spagna a valanga contro la Georgia . Vittorie per Portogallo e Croazia

Punteggio tennistico della Spagna alla Georgia (7-1). Vittorie per Croazia e Portogallo , che sconfiggono Lettonia (5-0) e Slovacchia (1-0).

Risultati

GRUPPO A

Georgia-Spagna 1-7 – 22′ Morata; 27′ aut. Kvirkvelia (S), 38′ Olmo; 40′ Morata (S); 49′ Chakvetatdze (G); 66′ Morata; 68′ N. Williams (S); 74′ Yamal (S)

Cipro-Scozia 0-3 – 6′ McTominay (S); 16′ Porteous (S); 30′ McGinn

Classifica

Scozia 15*

Spagna 6**

Norvegia 4

Georgia 4

Cipro 0

una gara in più

**una gara in meno

GRUPPO D

Risultati

Croazia-Lettonia 5-0 – 3′ Petkovic (C); 13′ Ivanusec (C); 44′ Petkovic (C); 68′ Kramaric (C); 78′ Pasalic

Turchia-Armenia 1-1 – 49′ Dashyan (A); 88′ Yldirim (T)

Classifica

Turchia 10*

Croazia 7**

Armenia 7

Galles 4

Lettonia 0

*una gara in più

**una gara in meno

GRUPPO J

Bosnia-Liechtenstein 2-1 – 3′ Dzeko (B); 18′ aut. Luchinger (B); 21′ Wolfinger (S)

Lussemburgo-Islanda 3-1 – 9′ Chanot (L); 70′ Sanches (L); 88′ Haraldsson (T); 90′ Sinani (L)

Slovacchia-Portogallo 0-1 – 43′ B. Fernandes (P)

Classifica

Portogallo 15

Slovacchia 10

Lussembrugo 10

Bosnia 6

Islanda 3

Liechtenstein 0