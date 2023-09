Motogp Spront Race Gp Misano: Martin su tutti!

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, disputata al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pole-man ha letteralmente dominato, tagliando il traguardo con oltre un secondo di vantaggio (esattamente 1.445s) su Marco Bezzecchi, riders Ducati Mooney VR46 Racing Team.

Bezzecchi c si impegnato al massino pe recuperare il terreno sullo spagnolo del Pramac Racing, ma alla fine si è dovuto arrendere. Terzo gradino del podio per uno stoico Francesco Bagnaia , il campione del Mondo, subito in sella dopo il tremendo volo la scosa settimana lungo la posta di Barcellona , ha rintuzzato tutti gli attacchi della KTM pilotata da Dani Pedrosa quarto al traguardo

La classifica Mondiale vede Bagnaia sempre in testa con 267 punti, 45 in più di Martin e 69 più di Bezzecchi. Brad Binder quarto è staccato di 96 punti.

MotoGp SPR Misano – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – I tempi