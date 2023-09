E’ iniziato il nuovo corso dell’talia Under21 allenata da Carmine Nunziata.

La prima uscita degli azzurrini è terminata con un deludente 0-0 contro la Lettonia.

Il match valido per le qualificazioni agli i Europei del 2025. Troppi errori per Casadei, Oristanio e compagni, che sbattono sulle parate del portiere Beks e su una grande imprecisione sottoporta. Solo un punto per l’Italia, mentre la Lettonia guida a quota 4.