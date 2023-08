Tricolore italiano per la European Handy Bridgeston Cup!

Il weekend di gara appena trascorso ha visto pioggia e maltempo non dare tregua ai nostri piloti impegnati nell’ultima gara del campionato paralimpico European Handy Bridgestone Cup, sul circuito di Grobnik, in Croazia.





Nonostante diverse sessioni programmate per venerdì siano state cancellate a causa del maltempo, i partecipanti non si sono risparmiati, dimostrando come sempre grande motivazione e determinazione.

GARA 1 Lorenzo Picasso, pilota paraplegico al suo esordio sul circuito croato, riesce sin dalle prime curve a mettersi in testa e creare un discreto vantaggio su Malagoli e il ceco Horky. Quest’ultimo, autore della pole position, dopo qualche giro di esitazione per l’asfalto bagnato, riesce a recuperare il gap e superare prima Malagoli e poi Picasso, tagliando per primo il traguardo.



Alle loro spalle, nella classe 600cc., è l’austriaco Jakob Lorenz a condurre la gara, inseguito da Sontacchi e Gardiol che hanno dato vita a un bellissimo duello a favore di quest’ultimo, al suo primo anno di gare, che riesce così a conquistare il secondo gradino del podio.



Per la categoria delle disabilità minori (Lesser Impaired), sono Arnoldi nella classe 1000cc e Montoya nelle 600cc. ad aggiudicarsi la prima posizione.