Il Milan vince la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi. Monza battuto ai calci di rigore

Il Milan ha vinto la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi battendo il Monza 7-6 dopo i calci di rigore

.

All’U Power Stadium le due squadre alla fine dei 90 regolamentari non sono andate oltre l’1-1. Milan in vantaggio al 29′ con Pulisic ha ribattuto in fondo al sacco un rigore prima procurato e poi sbagliato. Il pareggio del Monza dopo tre minuti (32) con Colpani bello il diagonale . Nella lotteroa dei calci di rigore si è andati a oltranza co l’errore di Birindelli palla che ha centrtao la traversa .

IL TABELLINO

MONZA-MILAN 6-7 dcr (1-1 al 90′)

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Bettella (19′ D’Ambrosio), A. Carboni (22′ st Marì), Caldirola; Ciurria (40′ st Birindelli), Pessina, Gagliardini (40′ st Machin), Carlos Augusto (45′ st F. Carboni); Colpani (34′ st V. Carboni); Mota (11′ st Caprari), Maric (11′ st Petagna). A disp.: Lamanna, Gori, Pedro Pereira, Bondo, Kyriakopoulos, Cittadini, S. Vignato. All.: Palladino.

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez (34′ st Bartesaghi); Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic (34′ st Chukwueze), Giroud (34′ st Colombo), Leao (34′ st Okafor). A disp.: Sportiello, Mirante, Adli, Romero, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Simic, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 29′ Pulisic (Mi), 32′ Colpani (Mo)

Ammoniti: Gagliardini (Mo); Reijnders, Leao, Hernandez (Mi)

Note: 29′ Di Gregorio (Mo) para un rigore a Pulisic (Mi)

SERIE DI RIGORI

Monza: Petagna gol, Caprari gol, Machin gol, F. Carboni gol, Pessina gol, Birindelli traversa

Milan: Reijnders gol, Okafor gol, Tomori gol, Loftus-Cheek gol, Colombo gol, Thiaw gol