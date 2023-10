Juventus, Allegri:rimaniamo coi piedi per terra

Max Allegri è soddisfatto , la Juve ha battuto il Torino nel derby della Mole con i bianoneri a-2 punti in classifica dall’Inter.

“Noi a due punti dall’Inter? L’obiettivo è sempre quello di entrare nelle prime quattro, ma questo non vuol dire non poter desiderare altre cose – le parole del tecnico bianconero a Dazn -. Però rimaniamo coi piedi per terra, bisogna tornare a quella che per anni è stata la normalità della Juve, ossia vincere le partite e oggi abbiamo dimostrato di avere l’atteggiamento giusto. Ai giocatori comunque bisogna ricordarlo ogni tanto… Soprattutto ora che ci sarà la sosta e al rientro avremo una sfida bella come quella col Milan”.