Genoa – Milan 0-1. nel finale decide Pulisic

Non si lascia sfuggire l’occasione dopo il pareggio dell’Inter , così il Milan batte a Marassi il Genoa (1-0) , e vola in solitario in testa alla classifica a quota 21.

A decidere la sfida è Pulisic, che all’87’ controlla e insacca di sinistro sbloccando una partita complicatissima per Pioli. Finale clamoroso: espulsi i due portieri. Con questo successo, i rossoneri salgono a 21 punti e trascorreranno la sosta da primi in classifica a +2 sull’Inter.

LA PARTITA

Partita maschia con tante emozioni. Il Milan parte bene è di Reijnders, la prima conclusione fermato da Martinez ; ci prova Florenzi dalla distanza il portire genoano blocca in sicurezza .

La squadrta di Gilardino risponde con Frendrup che ci prova dal limite senza trovare lo specchio della porta.

Poco dopo Theo Hernandez, diffidato, si fa ammonire: salterà la Juve. Poco dopo, è proprio il francese a provarci dalla lunga distanza. Il resto del match, però, non offre spunti offensivi per gli ospiti.

As inizio ripresa, Pioli sostituisce Okafor e Chukwueze con Leao e Pulisic. Il match continua sui binari del primo tempo e ol risultato non si sblocca. martinez si suoera con un grande èarata su conclusione di leao

Pioli ricorrra ancora alla panchine e inserisce Giroud e Calabria per Adli e Florenzi.

Genoa vicinissimo al vantaggio con Dragusin , il grande riflesso di Maignan evita il gol. Nel finale il forcing rossonero e l’1 a 0 di Pulisic e gol contestatissimo dai rossoblu per un presunto fallo di mano nel controllare il pallone. Finale al cardiopalma: Maignan si fa espellere, senza più cambi, tra i pali ci va Giroud va in porta. Gudmundsson centra la traversa su calcio di punizione, Dall’altra parte Martinez rimedia il rosso e tra i pali rossoblù va Leali. Finisce 1-0 grazie anche a un’uscita proprio del francese, improvvisato estremo difensore. Ma quel che conta è che Pioli passerà la sosta in vetta alla classifica, a +2 sull’Inter

IL TABELLINO

GENOA-MILAN 0-1

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter (59′ st Leali), Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (23′ st Ekuban), Frendrup, Thorsby, Haps (46′ st Puscas); Malinovskyi (23′ st Kutlu), Gudmundsson. A disp.: Sommariva, Martin, Vogliacco, Matturro, Hefti, Jagiello, Galdames, Fini. All.: Gilardino.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi (21′ st Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli (21′ st Giroud), Reijnders; Chukwueze (1′ st Pulisic), Jovic (48′ st Bartesaghi), Okafor (1′ st Leao). A disp.: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Romero, Pobega. All.: Pioli

Arbitro: Piccinini

Marcatore: 42′ st Pulisic

Ammoniti: Hernandez (M), Florenzi (M), Musah (M), Adli (M), De Winter (G), Martinez (G), Tomori (M)

Espulsi: Maignan (M) al 54′ st per rosso diretto, Martinez (G) al 59′ st per somma di ammonizioni

Note: recupero 1’+15′