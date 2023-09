Una vera impresa della Germania che ai Mondiali di basket batte gli Stati Uniti conquistando la finale del tormeo mondiale.

Miglior realizzatore il tedesco Obst con 24 punti, per gli Usa 23 i punti messi a referto da Edwards. La Germania arriva alla sfida per la medaglia d’oro da imbattuta e se la vedrà in finale con la Serbia che ha piegato il Canada 95-86.