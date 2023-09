Vittoria convincete della Nazionale Under 17 nel Torneo ‘Quattro Nazioni’. Allo Sportpark Nord di Bonn gli Azzurrini battono 3-1 la Danimarca grazie alle reti di Mattia Liberali (Milan), Francesco Camarda (Milan) ed Elia Plicco (Parma) e si portano in testa alla classifica in compagnia della Germania, che ha superato 3-2 Israele nell’altro incontro di giornata. E proprio Israele sara’ il prossimo avversario dell’Italia sabato (ore 11) a Hennef.