Giroud , distorsione alla caviglia

Certamente è una brutta tegola per Pioli in vista del derby contro l’Inter , Olivier Giroud, è uscito dal match di qualificazione Europei 2024, contro l’Irlanda , per una distorsione alla caviglia sinistra.

L’attaccante toccato duro ad inizio gara con la Francia nel match di qualificazione a Euro 2024 contro l’Irlanda. L’attaccante rossonero, toccato duro alla caviglia sinistra da Egan dopo appena 5′, ha provato a stringere i denti ma al 26′ ha dovuto alzare bandiera bianca e lasciare il posto all’interista Marcus Thuram.