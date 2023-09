Arrampicata sportiva. Penultina tappa di coppa del Mondo Lead in Slovenia. Azzurri desiderosi di riscatto

Sono attualmente in corso, presso il Climbing Center di Koper in Slovenia, le qualifiche per la 5° prova di Coppa del Mondo Lead.

Si tratta della penultima tappa di Coppa: la sesta e ultima gara si svolgerà a Wujiang, Cina, il 23 e 24 settembre.

Le semifinali si disputeranno stasera a partire dalle ore 20.00 e domani, 9 settembre, si terranno le finali maschili alle ore 20.00 e quelle femminili alle ore 21.00.

I nostri alfieri tricolore sono: Giorgio Tomatis, Marcello Bombardi e Giorgia Tesio (tutti e 3 del Centro Sportivo Esercito), Ilaria Scolaris (ASD Palavela), Stefano Ghisolfi, Filip Schenk, Michael Piccolruaz, Laura Rogora e Claudia Ghisolfi (tutti di Fiamme Oro Moena).

Laura Rogora attualmente è 22° nel ranking e punta a risalire posizioni; Ilaria Scolaris è reduce dalla tappa di Coppa Europa a Casalecchio di Reno in cui aveva dimostrato grande tenacia e tecnica, ma era stata tradita da un errore nella finale, ed ha sicuramente un grande stimolo a rifarsi. Gli altri azzurri sono desiderosi di riscattare una stagione di Coppa del Mondo Lead in cui sono arrivate poche qualifiche in semifinale e puntano a migliorarsi il più possibile.

Come sempre le finali si possono seguire su Eurosport.