Universiadi Chengdu: l’Italia dello Sport Universitario da record con 56 medaglie, prima in Europa e quarta al mondo

La delegazione azzurra saluta la Cina con numeri mai raggiunti ai giochi mondiali universitari: 17 medaglie d’oro, 18 d’argento e 21 di bronzo. “Siamo orgogliosi di questi risultati, testimoniano che lo sport universitario italiano è vivo e cresce di giorno in giorno” dice il presidente Antonio Dima. I giochi si chiudono oggi alle spalle di Cina (178), Giappone (93) e Corea (58)

di Mario Frongia



L’accelerata vincente. Quarti al mondo con uno sprint finale che ha fulminato le corazzate India e Polonia. L’Italia-FederCusi ha chiuso i giochi prendendosi la prestigiosa medaglia d’oro con la pallanuoto. Perfetta sintesi della partecipazione alla 31esima edizione dei Fisu World University Games tenutisi a Chengdu dal 28 luglio a oggi. Il team firma un medagliere sontuoso con 56 pezzi, 17 ori, 18 argenti e 21 bronzi. Numeri che portano il tricolore in cima alle nazioni europee e al quarto posto al mondo dopo Cina, Giappone e Corea, raggiunta al terzo posto per medaglie d’oro conquistate. Una performance senza eguali nella storia dello sport universitario internazionale. “Siamo orgogliosi di questi risultati, testimoniano che lo sport universitario è vivo e cresce di giorno in giorno. La nostra Federazione non poteva avere un debutto migliore” ha detto il presidente di FederCusi, Antonio Dima. L’Italia ha superato le 44 medaglie conquistate alle Universiadi di Napoli 2019.

Nuoto, risultati strabilianti. Anche le ultime 48 ore di gare hanno esaltato le potenzialità dell’Italia. Due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo sono il bottino della rappresentativa guidata in vasca da Pompeo Leone, vicecapo delegazione e segretario generale di FederCusi. Il gradino più alto del podio l’hanno colto nei 50 stile Giovanni Izzo (22”17) e nei 200 farfalla Antonella Crispino (2’09”10). Gli argenti arrivano nei 400 misti da Pier Andrea Matteazzi (4’15”74) e dalla staffetta mista 4×100 con Simone Stefanì, Alessandro Pinzuti, Christian Ferraro e Giovanni Izzo (3’33”14). Le medaglie di bronzo sono della staffetta mista 4×100 con Federica Toma, Anita Gastaldi, Giulia D’Innocenzo e Viola Scotto di Carlo (4’04”82) e, nei 400 stile, da Antonietta Cesarano (4’10”49).

Medaglie d’oro per volley e pallanuoto. Per FederCusi, successi individuali e di squadra. Alla 31esima edizione delle Universiadi – con circa settemila iscritti di 115 Paesi – gli azzurri sono volati in cielo con la pallavolo vittoriosa sulla Polonia 3-0 (25-23, 25-18, 28-26). Il team di Vincenzo Fanizza ha conquistato l’oro con Edoardo Caneschi, Damiano Catania, Lorenzo Cortesia, Davide Gardini, Tim Held, Giulio Magalini, Paolo Porro, Alberto Pol, Francesco Recine, Lorenzo Sala, Nicola Salsi e Marco Vitelli. Il settebello universitario del coach Daniele Bettini con Eduardo Campopiano (capitano e già campione in carica), Nicolò Da Rold, Francesco De Michelis, Mario Del Basso, Francesco Faraglia, Stefano Guerrato, Pietro Faraglia, Mario Guidi, Julien Lanfranco, Davide Occhione, Federico Neri Panerai, Danjel Podgornik e Alessandro Vitale, ha superato 13-11 l’Ungheria: un oro voluto e preso con caparbietà. La pallanuoto femminile guidata da Aleksandra Cotti ha portato a casa l’argento. Elena Altamura, Sara Carosi, Sara Cordovani, Luna Di Claudio (capitano, già argento a Napoli 2019), Gaia Gagliardi, Giorgia Galbani, Carlotta Meggiato, Cecilia Nardini, Letizia Nesti, Chiara Ranalli, Anna Repetto, Francesca Sapienza e Valeria Uccella hanno perso 12-7 in finale contro la corazzata cinese. Infine, la scherma.

Nel fioretto a squadre Francesco Ingargiola, Tommaso Martini, Giulio Lombardi e Davide Filippi hanno colto la medaglia di bronzo, battendo 45 a 36 la Cina.

Oggi alle ore 20:00 (orario locale) la cerimonia di chiusura dei giochi e il passaggio della bandiera della FISU da Chengdu a Rhine Ruhr (Germania) sede della prossima edizione in programma nel 2025.

Credits: Valentin G. Bizzochetti e Chengdu FISU World Games