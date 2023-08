Ottimi risultati per il Team Gaetani Racing

Ottimi risultati per il team patavino nello scorso fine settimana di gare.

La scuderia Gaetani Racing è stata impegnata su due fronti, con Luca Gaetani nella trasferta tedesca per l’appuntamento di Coppa Fia la 55° cronoscalata Int. Adac. Osnabrück, e nel bellunese per la cronoscalata Alpe del Nevegal con l’amico Mancin Michele.

Per Luca Gaetani è stata una bellissima sfida nella Bassa Sassonia che lo ha visto tornare al volante per la prima volta in questa stagione della fida Ferrari 488 Challenge, con la quale dimostra di avere ritrovato da subito il giusto feeling disputando delle ottime manche fin dalla giornata di Sabato. Due buone prestazione nella giornata di Domenica, nonostante in gara2 il tracciato fosse umido dopo la pioggia, gli han permesso di aggiudicarsi un buon 2° posto di gruppo 1, e 5° assoluto tra tutte le vetture turismo.

Luca ci racconta al termine della gara: “ E’ stata davvero una bella gara e bellissima esperienza come sempre, sono felice di essere risalito a bordo della mia “rossa”, ho sentito di potermi fidare fin da subito e i tempi sono usciti, sono di fatti molto soddisfatto delle prestazioni e dei risultati ottenuti.” Poi Luca aggiunge: “Infine non posso non ringraziare gli organizzatori che ogni anno lavorano moltissimo affinchè sia tutto perfetto, è stato un vero onore per me essere presente.”

Buoni risultati anche per il polesano Mancin che a bordo della Ferrari 458 Challenge Evo ha rappresentato i colori della scuderia patavina ben figurando, e dimostrando di avere sempre un buon feeling con la vettura, conquistando la vittoria di Gara2 ma purtroppo si è dovuto accontentare di un secondo posto di Gruppo GT Cup sulla somma dei tempi alle spalle del veterano di categoria Ragazzi.