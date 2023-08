HP Sport e Andrea Carella secondi assoluti  (Skoda Fabia Evo) al Rally Valle Oltrepò

Week end positivo per Andrea Carella e HP Sport al rally Valle Oltrepò. La gara pavese vissuta dal portacolori di HP Sport dopo, un testa a testa davvero entusiasmante con la Skoda Fabia R5 EVO del team GF Racing gommata Pirelli (Foto Amico Rally), lo ha visto prevalere ben quattro volte in prova speciale sull’avversario, chiudendo la gara al posto d’onore per pochi secondi di distacco dal vincitore.

E’ stata comunque una gara positiva, questo nuovo capitolo sportivo per Andrea Carella e Enrico Bracchi, nuovo team, nuova vettura e soprattutto i pneumatici Pirelli con la consapevolezza di lavorare in ottica di sviluppi futuri. C’è rammarico, ma anche soddisfazione in casa HP Sport: “La gara non è andata male, purtroppo, la situazione meteo mutata velocemente venerdì sera, ha comportato la perdita di alcuni secondi che, nonostante il nostro equipaggio abbia spinto molto nel proseguo della gara, non è bastato. Un vero peccato perché nel complesso la gara è stata molto positiva, è mancato soltanto il successo”.