Ciclismo Amatoriale — HG Cycling Team: Di Renzo ottimo nella mountain bike e due vittorie finali su strada al Giro della Valdaso con Ficcadenti e Savini

Non ha mancato di riservare ottimi risultati l’HG Cycling Team tra mountain bike e strada. Domenica decisamente positiva a Pizzoferrato in Abruzzo dove a salire in sella alla mountain bike è stato Andrea Di Renzo che ha vinto la sua seconda gara di mountain bike della stagione dopo Villalfonsina nel mese di marzo.

Per quel che concerne il settore strada, la squadra si è vista all’opera alla terza ed ultima prova del Giro della Valdaso in coincidenza con il Gran Premio Sciuccapanza che si è corso ad Altidona nonostante la pioggia battente.

Tra i risultati degni di nota del Gran Premio Sciuccapanza, l’undicesimo posto assoluto e il terzo di categoria master 2 per Stefano Scotti. Primato di categoria master 6 seconda serie per Corrado Savini e terzo posto nella medesima categoria per Francesco Iacoponi. Risultati di maggior rilievo anche nelle fasce dei meno giovani con il primo e secondo posto di categoria master 8 ad appannaggio di Sergio Marconi e Luciano Mazzoni. Nel complesso buoni piazzamenti anche per Alessandro Piergentili, Moreno Rapari, Loris Carucci, Andrea Pierangelini, Fabio Tomassetti.

Con la gara di Altidona, il Giro della Valdaso si è chiuso con la proclamazione dei vincitori di categoria e a centrare l’obiettivo sono stati Stefano Ficcadenti nella categoria tra i master 2 e Corrado Savini nella categoria master 6 seconda serie.