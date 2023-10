Serie BKT i risultati 9^giornata

Il Cosenza batte il Lecco 3-0 , il tecnico calabrese Caserta festeggia le 200 panchine in Serie B, mentre Foschi allenatore del Lecco rischia l’esonero. Il palermo passa a Modena 2-0. I canarini sprecano ad inizio match , poi in dieci uomini : espulso fallo da ultimo uomo su Di Francesco subiscono nella rirpesa il gol di Anderson e nei minuti di recupero il raddoppio di Mancuso. Il Susdtirol esce sconfitto contro il catanzaro , sempre più con il vento in poppa la squadra di Vivarini vera sorpresa del torneo cadetto. Reggiana e bari finisce 1-1.

Cosenza-Lecco 3-0 Marcatori: 4′, 50′ Forte, 25′ Marras

Modena-Palermo 0-2 Marcatori: 47′ Henderson, 93′ Mancuso

Reggiana-Bari 1-1 Marcatori: 10′ Girma (R), 34′ Di Cesare (B) –

Sudtirol-Catanzaro 0-1 Marcatore: 43′ Iemmello

Brescia-Feralpisalò 1-1 (giocata venerdì). Marcatori: 13′ La Mantia (F), 91′ Moncini (B) –