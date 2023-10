Osimhen diventa ‘Cicciobello’. Il Napoli si arrabbia con Preziosi

Un lancio sul mercato dei giocattoli. La Giochi Preziosi , titolare Enrico , ecx prwidente del genoa , lancia il Bambolotto’ Osimhen – CiccioBello” e il Napoli si arrabbia.

E’ in arrivo il bambolotto che raffigura Osimhen con tanto di mascherina nera, maglia del Napoli numero 9 e capelli ricci biondi che lo hanno tramutato nel simbolo dello storico scudetto azzurro.

Sul mercato è l’azienda Giochi Preziosi dell’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che lo metterà in vendita nei prossimi giorni al prezzo di 70 euro. La cosa, però, ha fatto arrabbiare il Napoli, visto che, a dire del club di Aurelio de Laurentiis, uno che sui diritti di immagine è inflessibile, si tratta di “un prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal club”, che si è “attivato per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi”.