Lecce-Sassuolo 1-1. Krstovic risponde al calcio rigore di Berardi

Nel secondo anticipo dell’8a giornata di Serie A, Lecce -Sassuolo e pareggiano 1-1

La partenza del Lecce è migliore di quella del Sassuolo La proma occasione è di Strefezza che costringe Consiglie alla deviazione. Gli emiliani resistono all’urto e passano in vantaggio su calcio di rigore: 21′, calcio d’angolo Baschirotto tocca con un braccio , l’arbitro Sacchi indica il dischetto , poi un lunghissimo consulto sl VAR e penalty confermato; dfagli undici metri Berardi trasformscon un tuiro teso e centrale.

La reazione del Lecce non si fa attendere, ma ancora una volta la grande occasione è per Almqvist: lo svedese evita la linea difensiva, ma Consigli alza la saracinesca

. Nella ripresa ecco il pareggio di Krstovic (48′) e l’assedio dei padroni di casa, che non riescono a portare a casa la quarta vittoria stagionale.

Nella ripresa, il Lecce entra in campo così come all’inzio del match e trova subito il pareggio con Krstovic: 48′ sponda di Baschirotto e insacca l’1-1 ‘, da breve distanza.

D’Aversa ci crede il tecnico salentino effettua dei cambi offensivi, inserendo Oudin. Il Sassuolo crea un’occasione con il soloto Beraradi , l’attaccante emiliano in buona serata , anche per la convocazione in Nazionale azzurra , e dopo una sua comculsione . il Lecce risponde con Pongracic che mamca di poco il tocco vincente sul pallone tagliato di Oudin.

Il Lecce spinge , Strefezza calcia a lato di pochissimo, ma nel finale è il Sassuolo a sfiorare la rete con Defrel, che colpisce a lato di testa. Finisce 1-1 Via del Mare. Lecce che sale a 12 punti ,. Sassuolo a 10.

IL TABELLINO

LECCE-SASSUOLO 1-1

Lecce (4-3-3) – Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 6.5, Baschirotto 6, Gallo 5.5 (18′ st Dorgu 6); Kaba 6, Ramadani 6, Rafia 5.5 (18′ st Oudin 6); Almqvist 6.5 (39′ st Sansone sv), Krstovic 6.5 (39′ st Piccoli sv), Strefezza 6.5.

A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Gonzàlez, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek. All.: D’Aversa.

Sassuolo (4-2-3-1) – Consigli 6; Pedersen 5.5, Erlic 6 (35′ st Ruan sv), Ferrari 5.5, Viña 5.5; Boloca 6, Racic 6 (35′ st Obiang sv); Berardi 6.5, Castillejo 5.5 (18′ st Bajrami 6), Laurienté 5.5; Pinamonti 5 (18′ st Defrel 6).

A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Ceide, Volpato, Thorstvedt. All.: Dionisi

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 21′ rig. Berardi (S), 3′ st Krstovic (L)

Ammoniti: Boloca (S), Pedersen (S), Rafia (L), Krstovic (L), Ferrari (S)