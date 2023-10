Il Bologna dell’ex Motta frena la corsa dell’Inter. A San Siro finisce 2-2

Mezzo passo falso dell’Inter , dopo il successo in Champions League con il benfica la squadra di Inzaghi pareggia 2-2 contro il Bologna. Inzaghi va sul 2-0 al 13′ grazie ad Acerbi e Lautaro, ma Orsolini (rigore) e Zirzkee gelano San Siro.

Il Bologna dell’ex centrocampista nerazzurro Thiago Motta strappa un pareggio strameritato a San Siro contro l’Inter.

Nell’ottava giornata di Serie A, i nerazzurri avanti di due gol: (13° colpo do testa di Acerbi su calcio d’angolo battuto da Calhanoglu: il raddoppio con l’eurogol del solito Lautaro , botta dai venticnque metri con palla a fil di palo.

l’Inter subisce la rimonta del Bologna e non va oltre il 2-2 a San Siro. Inzaghi va avanti di due gol al 13′ grazie al colpo di testa su corner da Acerbi e al potente tiro dalla lunga distanza di Lautaro,.

Il Bologna assocrbe ol colpo e accorcia le distanze al 19′ su calcio di rigore trasformato da Orsolini , l’arboitro Guida richiamato dal Var sulla trattenuta di Lautaro ai danni di Ferguson.

Si va al riposo con l’Inter in vantaggio 2-1.

Nel secondo tempo, i nerazzurri partono male e, al 52′, ecco il pareggio: gran lancio di Ferguson, Zirkzee si sistema il pallone sul destro e batte Sommer per il 2-2. I

Inzaghi corre ai ripari e mette in campo Carlos Augusto, Cuadrado e Sanchez per Dimarco, Dumfries e Thuram.

Al 15′ Sanchez si fa subito notare e va a segno ,, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco I nerazzurri sfiorano il nuovo vantaggio con la deviazione su calcio d’angolo di Lautaro, poi entra anche Frattesi al posto di Mkhitaryan . Motta è costretto a sostituire Zirkzee per problemi muscolari al suo posto Van Hooijdonk. Nel finale, Carlos Augusto conclude in area trovando l’opposizione di Skorupski .l’Inter spreca un altro vantaggio in casa e lascial’opportunità al Milan questa sera impegnato a Marassi contro oil genoa di Goilardino di guadagnare il primo posto in classifica generale, mentre il Bologna sale a quota 11 punti.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 2-2

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (10′ st Cuadrado), Barella, Calhanoglu (37′ st Asllani), Mkhitaryan (31′ st Frattesi), Dimarco (10′ st Carlos Augusto); Thuram (10′ st Sanchez), Lautaro.

A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Bisseck, Darmian, Sensi, Klaassen, Agoumé. All.: Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (37′ st Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini (37′ st El Azzouzi), Ferguson, Ndoye (16′ st Saelemaekers); Zirkzee (32′ st Van Hooijdonk).

A disp.: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Moro, Fabbian, Urbanski, Karlsson. All.: Motta

Arbitro: Guida

Marcatori: 11′ Acerbi (I), 13′ Lautaro (I), 19′ rig. Orsolini (B), 7′ st Zirkzee (B)

Ammoniti: Ndoye (B), Lautaro (I), Inzaghi (I), Bastoni (I), Beukema (B), Ferguson (B)

Note: recupero 2’+6′