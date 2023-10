F1 Gara Sprint Gran Premio del Qatar: vittoria di Piastri. Verstappen è campione del Mondo per la terza volta consecutiva

Oscar Piastri su McLasren ha vinto la gara sprint Gran premio del Qatara. Max Verstappen si classifica in seconda posizione e si laurea per la terza volta coinsecutiva Campione del Mondo.

Non c’erano dubbi sul terzo titolo consecutivo di Max Verstappen (Red Bull) . Il pilota olandese piazza il matchpoint nella Sprint del Qatar, anche per l’uscita di pista del suo ‘rivale’ e compagno di scideria Sergio Perez. Il messicano, infatti, è rimasto coinvolto in un contatto a tre con Esteban Ocon e Nico Hulkenberg, finendo nella ghiaia.

Esulta il giovane Oscar Piastri (McLaren) che si aggiudica la gara corta , seguito proprio da Verstappen e dal compagno di squadra Lando Norris.

Ai piedi del podio le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, e a seguire le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che hanno dovuto fare i conti con il degrado delle soft nel finale di gara.

F1, risultati Sprint Qatar

Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Lance Stroll (Aston Martin) Kevin Magnussen (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

OUT

Nico Hulkenberg (Haas)

Esteban Ocon (Alpine)

Sergio Perez (Red Bull)

Logan Sargeant (Williams)

Liam Lawson (AlphaTauri)

La classifica del Mondiale Piloti 2023 dopo la Sprint del GP Qatar