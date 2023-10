Empoli -Sassuolo a reti bianche. Al Castellani finisce 0-0

Empoli e Udinese finisce 0-0 , 8^ giornata di Serie A Le paure di una sconfitta prendono il possesso mentale e con il timore di una sconfitta a pagare e lo spettacolo Così al Castellani, Empoli e Udinese muovono la classifica e ambedue prendono una leggera boccata di ossigeno.

La gara al altissima tensione coi rimpianti dei friulani per le occasioni di Samardzic e i toscani a protestare per la rete annullata (dal Var) a Ciccio Caputo. Il pari senza reti non muove la classifica delle squadre: Udinese a quota 5 davanti all’Empoli, che è terzultimo con 4 punti.

Friulani a quota 5 e quartultimi, davanti proprio ai toscani (4).

IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2) – Berisha ; Ebuehi Ismajli (30′ st Walukiewicz ), Luperto , Cacace ; Marin , Grassi , Maleh 36′ st Kovalenko ); Baldanzi (36′ st Gyasi); Cancellieri , Caputo (30′ st Cambiaghi ). All. Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Caprile, Shpendi, Guarino, Ranocchia, Destro, Bastoni.

UDINESE (3-5-2) – Silvestri ; Pérez , Bijol , Kristensen ; Ebosele (25′ st Joao Ferreira ), Samardzic , Walace , Pereyra (25′ st Payero ), Kamara (36′ st Aké ); Lucca (18′ st Success ), Thauvin (36′ st Zemura ). All. Sottil. A disposizione: Okoye, Mosca, Guessand, Oier Zarraga, Domingos Quina, Tikvic, Camara, Kabasele, Diawara, Pafundi.

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Maleh (E), Pereyra (U), Pérez (U).