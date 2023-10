D’Aversa , Lecce: i ragazzi sono satati bravi a pareggiare

Dopo il pareggio col Sassuolo Roberto D’Aversa è soddisfatto per la prestazione del suo Lecce.

“Ci siamo trovati sotto su un rigore dopo che siamo stati passivi su un corner. Rimontare contro il Sassuolo non era facile, ma i ragazzi sono stati bravi a pareggiare – ha spiegato il tecnico giallorosso -. Poi su qualche palla inattiva potevamo fare bottino pieno”. “Abbiamo giocato quattro partite in due settimane e per noi non era semplice, soprattutto andando subito sotto – ha aggiunto -. Non abbiamo perso equilibrio e ci abbiamo creduto. Non è la prima rimonta che facciamo in questo avvio”.