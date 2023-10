Bologna , Thiago Motta:” Abbiamo reagito bene ad una situazione negativa”

Sotto di due gol prima del quarto d’ora, il Bologna di Thiago Motta però ha reagito e prima con Orsolini e poi con Zirkzee hanno strappato il 2-2 in casa dell’Inter:

“Sapevamo che l’Inter inizia molto forte nei primi venti minuti e non siamo riusciti a tenere la partita perché loro sono veramente forti – hacommentato il tecnico rossoblu. I ragazzi però sono stati fantastici a difendere e attaccare tutti insieme e il premio per questa grande prestazione è stato il pareggio”.

Quello contro l’Inter è il terzo risultato di prestigio per il Bologna in questo campionato dopo aver fermato Juventus e Napoli: “Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo sapere chi siamo – ha continuato Motta -. Vogliamo essere una squadra che compete contro le squadre più forti perché il gap è grande, ma giocando in questa maniera si può compensare. Oggi abbiamo fermato l’Inter, contro la Juventus meritavamo di vincere ma la strada giusta è questa qui”.