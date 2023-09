Us Open , Alcaraz vola in semifinale. Battuto Zverev in tre set

Carlos Alcaraz trionfatore a Wimbledon ha battuto ai nei quarti di finale degli Us Open di Tennis Alexander Zverev e vola in semifinale dove affronterà Medvedev.

Lo spagnolo domina l’incontro in lungo e in largo, trionfando per 3-0 con un netto 6-3, 6-2, 6-4 in due ore e ventiquattro minuti di gioco.





TABELLONE FEMMINILE

Si completa il quadro anche del tabellone femminile: dopo Gauff-Muchova è Sabalenka-Keys la seconda sfida per poter approdare alla finalissima dello Slam. Madison Keys infatti elimina Marketa Vondrousova piuttosto agilmente, in due set, con un 6-1, 6-4 in un’ora e ventuno minuti. La ceca non scende praticamente in campo nel primo set, lotta maggiormente nel secondo ma non può nulla contro la statunitense, apparsa piuttosto in forma.