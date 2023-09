Pallone d’Oro, i candidati 2023

Nella lista dei 30 anche Lautaro Martinez e Niicolò Barella (Inter); Victor Osimhen , Khvicha Kvaratskhelia, e l’ex partenopeo Kim Min -Jae

I 30 CANDIDATI AL PALLONE D’ORO

Ecco la lista completa dei candidati al Pallone d’Oro: Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Andre Onana (Inter/Manchester United), Karim Benzema (Real Madrid/Al Ittihad), Moahamed Salah (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/Psg), Bernardo Silva (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Nicolò Barella (Inter), Ruben Dias (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal), Martin Odegaard (Arsenal), Julian Alvarez (Manchester City), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona), Vinicius Jr (Real Madrid), Lionel Messi (Psg/Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Rodri (Manchester City), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Robert Lewandowski (Barcellona), Kylian Mbappe (Psg), Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco), Victor Osimhen (Napoli), Luka Modric (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco).

LE CANDIDATE AL PALLONE D’ORO FEMMINILE

Ecco la lista delle candidate al Pallone d’Oro femminile: Georgia Stanway (Bayern Monaco), Olga Carmona (Real Madrid), Fridolina Rolfo (Barcellona), Rachel Daly (Aston Villa), Sophia Smith (Portland Thorns), Hayley Raso (Manchester City/Real Madrid), Amanda Ilestedt (Psg/Arsenal), Millie Bright (Chelsea), Salma Paralluelo (Barcellona), Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Daphne Van Domselaar (Twente/Aston Villa), Alba Redondo (Levante), Linda Caicedo (Real Madrid), Kadidiatou Diani (Psg/Lione), Ewa Pajor (Wolfsburg), Guro Reiten (Chelsea), Patricia Guijarro (Barcellona), Sam Kerr (Chelsea), Debinha (Kansas City Current), Aitana Bonmati (Barcellona), Alexandra Popp (Wolfsburg), Yui Hasegawa (Manchester City), Jill Roord (Wolfsburg/Manchester City), Katie McCabe (Arsenale), Wendie Renard (Lione), Asisat Oshoala (Barcellona), Mary Earps (Manchester United), Mapi Leon (Barcellona), Khadija Shaw (Manchester City).

I CANDIDATI AL TROFEO YASHIN

Comunicata anche la lista dei 10 candidati al trofeo Yashin, che premierà il miglior portiere della passata stagione. I nomi in lizza per il premio sono: Mika Maignan (Milan), Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal), André Onana (Inter/Manchester United), Ederson (Manchester City), Brice Samba (Lens), Emiliano Martinez (Aston Villa), Thibaut Courtois (Real Madrid), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dominki Livakovic (Dinamo Zagabria/Fenerbahce), Marc-André Ter Stegen (Barcellona).

I CANDIDATI AL TROFEO KOPA

France Football ha reso nota anche la lista dei 10 candidati al Trofeo Kopa, che premierà il miglior Under 21 della passata stagione. I nomi in lizza per il premio sono: Jude Bellingham (Real Madrid), Gavi (Barcellona), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Pedri (Barcellona), Xavi Simons (Lipsia), Alejandro Balde (Barcellona), Antonio Silva (Benfica), Rasmus Hojlund (Atalanta/Manchester United), Elye Wahi (Lens).