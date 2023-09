Italvolley, cinque su cinque!

Al Pala Rossini di Ancona l’Italvolley conquista il quointo successo su cinque gara nella Pool A degli Europei di volley.

I ragazzi di Fefè De Giorgi hanno battuto la Germania 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12). Il top-scorer è il tedesco Karlitzek (26), mentre Michieletto si ferma a quota 21 per l’Italia, che sabato sfiderà la Macedonia del Nord negli ottavi quarta nella Pool C: si gioca sabato 9 settembre alle ore 18, al PalaFlorio di Bari. In palio i quarti contro la vincente di Olanda-Germania