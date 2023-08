Ganna campione mondiale a Glasgow, Milan bronzo

Doppia medaglia per l’Italia nell’Inseguimento individuale. Filippo Ganna vince la medaglia d’oro con una rimonta incredibile nella sfida contro il britannico Daniel Bigham. 4:01.976 il tempo finale dell’azzurro, che nell’ultimo km ha recuperato ben 2” di svantaggio con una progressione che profuma di impresa, battendo il britannico di soli 54 millesimi e conquistando così il suo sesto successo iridato nella specialità.

Sale invece sul terzo gradino del podio Jonathan Milan, che che si impone nettamente nel duello per il bronzo con il portoghese Ivo Oliveira. Le parole di Marco Villa: “Vincere ancora un mondiale è una grande gioia, sono contento per Filippo e per Jonathan, che questa mattina c’era rimasto un po’ male. Capita, è stata una stagione particolare in cui ha speso tante energie al Giro e non ha ancora recuperato del tutto e non ha ancora assimilato bene i lavori. Però già nella finalina ha fatto un bel tempo e ha vinto con merito. Filippo ha fatto una gara incredibile. Anche io ad un certo punto pensavo non ce la facesse. Gli avevo detto in fase di preparazione di non far scappare troppo l’inglese. Dopo 11 giri Bigham ancora guadagnava e ho iniziato a dubitare, ma Filippo ha una classe straordinaria”.

Filippo Ganna: “Se pensavo di farcela ad un certo punto della gara? No”.

Jonathan Milan: “Ogni giorno è sempre più difficile ma ogni giorno cerchiamo di arrivare sempre più in alto gestendo le energie del momento. Sono rimasto un po’ deluso dopo le qualifiche, non ho avuto buone sensazioni e pensavo di fare meglio. Ma alla fine il terzo posto mi può soddisfare”.

Il presidente Cordiano Dagnoni: “E’ stato un inizio di mondiale un po’ in salita dopo una serie di quarti posti e finalmente un podio con due italiani e un titolo mondiale. Eravamo rassegnati ad una medaglia d’argento e invece solo Ganna è in grado di regalare queste emozioni”.