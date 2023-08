Il Girona batte 2-1 la Lazio . I biancocelsti si consolano per la prima rete in maglia biacocelste di Castellanos

Un primo tempo piuttosto equilibrato, con Immobile vicino al gol. Nella ripresa gli spagnoli vanno prima in vantaggio con Tsygankov (51’) e poi raddoppiano con l’eterno Stuani (70’). La Lazio resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Zaccagni al 66’, ma dieci minuti più tardi trova il gol della bandiera con l’ex (e nuovo acquisto biancoceleste) Castellanos.