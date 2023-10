La Roma batte 4-0 il Servette nella seconda giornata di Europa League, José Mourinho non nasconde un pizzico di delusione per come la sua squadra ha approcciato al match:

“Abbiamo fatto un primo tempo orribile. Non mi è piaciuto per niente. Siamo stati troppo passivi, poco movimento. Nella ripresa è cambiato atteggiamento, abbiamo avuto più aggressività e fatto più movimento anche senza palla”.