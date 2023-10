Lisbona sorride all’Atalanta. Battuto lo Sporting 2-1

Due gare , 6 punti e primo per la Dea e primo posto nel Girone D di Europa League.

Un ptimo tempo perfetto , giocato dai nerazurri , con lo Sporting mai pericoloso . Il primo e semplice intervento di Musso , allo scadere della proima parte della gara.

La squadra di Gasperini vola in vetta al girone da sola a punteggio pieno. Al José Alvalade il primo tempo è tutto di marca nerazzurra: Scalvini (33′) sblocca la gara deviando in rete un cross di Zappacosta, poi Ruggeri (43′) raddoppia su assist filtrante di Lookman. Nella ripresa la squadra di Amorin reagisce e l’Atalanta soffre . I portoghesi anche con i cambi acccelerano e accorciano le distanze dal dischetto con Gyokeres (76′), il fallo di mano di Scalvini , il Var conferma la massina punzione. La Dea nel finale resiste e porta a casa tre punti pesantissimi per la classifica in ottica qualificazione.

IL TABELLINO

SPORTING-ATALANTA 1-2

Sporting (3-4-3): Adan 6; Diomande 6, Inacio 5, Reis 5,5 (46′ st Daniel Braganca sv); Fresneda 5,5 (22′ st Ricardo Esgaio 6), Hjulmand 5 (1′ st Coates 6), Morita 5, Santos 5 (1′ st Edwards 6,5); Paulinho 5 (1′ st Catamo 6,5), Gyokeres 6,5, Goncalves 6.

A disp.: Israel, Diogo Pinto, Luis Neto, Dario Essugo, Eduardo Quaresma, Tiago Ferreira, Rodrigo Ribeiro. All.: Amorim 6

Atalanta (3-4-1-2): Musso 7; Scalvini 6 (36′ st Palomino 6), Djimsiti 5,5 (9′ st Toloi 6), Kolasinac 6; Zappacosta 6,5 (20′ st Holm 6), De Roon 6,5, Ederson 6 (20′ st Pasalic 5,5), Ruggeri 6,5; Koopmeiners 6; De Ketelaere 5,5 (9′ st Scamacca 5,5), Lookman 6,5.

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Muriel, Bakker, Adopo, Hateboer, Miranchuk. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Hernandez (ESP)

Marcatori: 33′ Scalvini (A), 43′ Ruggeri (A), 31′ st rig. Gyokeres (S)

Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Scalvini, Scamacca (A); Goncalves, Daniel Braganca (S)