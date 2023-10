Italiano , Fiorentina:abbiamo regalato un tempo al Ferencvaros”

I Viola sotto 2-0 , recuperano nella rirpesa.

Vincenzo Italiano:”Abbiamo regalato un tempo, poi nell’ultima mezz’ora siamo cambiati grazie anche ai cambi ed alla fine avremmo potuto segnare anche quattro-cinque gol. Bravi a rimetterci in piedi e a prendere un buon punto. Nella prima ora il Ferencvaros è stato bravo, noi poi ci siamo dimostrati una squadra di carattere. Volevo gestire le energie in altro modo anche in funzione di Napoli, abbiamo tre-quattro giocatori davvero stanchi tra cui Nico Gonzalez”.