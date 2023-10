Europa League , tutti i risultati secondo turno

Nella seconda giornata di Europa League L’Atalanta batte lo Sporting Lisbona, (2-1) , la Roma il Servette (4-0). La sfida tra Gattuso e De Zerbi (Marsiglia e Brighton finisce in parità 2-2).Vittorie per West Ham e Sturm Graz in trasferta oltre all’Atalanta mentre il Betis Siviglia batte in rimonta in casa lo Sparta Praga. I Rangers Glasgow cadono a Cipro . Sheriff travolto dalla Slavia Praga , Vincono Liverpool, Villarreal e Bayer Leverkusen

Europa League, tutte le partite del 5 ottobre

Gruppo A

Friburgo-West Ham 1-2 9′ Paquetà (W), 49′ Sallai (F), 66′ Aguerd (W)

Backa Topla-Olympiacos 2-2 16′ Masouras (O), 57′ Podence (O), 63′ Djakovac (BT), 90′ Pantovic (BT)

Gruppo B

Aek Atene-Ajax 1-1 29′ Bergwijn rig. (AJ), 75′ Vida (AE)

Marsiglia-Brighton 2-2 18′ Mbemba, 19′ Veretout, 54′ Gross (B), 88′ Joao Pedro (rig. B)

Gruppo C

Aris Limassol-Rangers 2-1 9′ Moucketou, 59′ Babicka, 70′ Sima (R)

Real Betis-Sparta Praga 2-1 3′ Birmancevic (S), 9′ Diao (B), 79′ Isco (B)

Gruppo D

Rakow Checztochova-Sturm Graz 0-1 23′ Vick

Sporting Lisbona-ATALANTA 1-2 32′ Scalvini, 43′ Ruggeri, 75′ Gyokeres (rig. S)

Gruppo E

Liverpool-Union St. Gilloise 2-0 44′ Gravenberch, 92′ Diogo Jota

Tolosa-Lask Linz 1-0 31′ Suazo

Gruppo F

Maccabi Haifa-Panathinaikos 0-0

Villarreal-Rennes 1-0 36′ Sorloth

Gruppo G

ROMA-Servette 4-0 21′ Lukaku, 46′ e 59′ Belotti, 52′ Pellegrini

Slavia Praga-Sheriff 6-0 4′ e 71′ Chytil, 7′ Ogbu, 39′ Zafeiris, 47′ Schranz, 58′ Doudera

Gruppo H

BK Haecken-Qarabag 0-1 71′ Juninho

Molde-Bayer Leverkusen 1-2 14′ Frimpong (B), 17′ Tella (B), 87′ Breivik (M)