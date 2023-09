L’Italbasket è arrivata a giocarsi i quarti di finale contro la corazzata Stati Uniti . Gli azzurri di Pozzecco sconfitti 100 – 63.

Mattatore del match Mikal Bridges (24 punti e 7 rimbalzi per il giocatore dei Nets). Negli azzurri, naufragati già nel secondo quarto, si salvano Fontecchio e Tonut (rispettivamente 18 e 11 punti). La squadra di Kerr incontrerà in semifinale la vincente di Germania-Lettonia, in programma mercoledì mattina.