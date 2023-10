Real Madrid ,Ancelotti:E’ stata una partita difficile e combattuta

Carlo Ancelotti è tirnato a napoli da vincitore. Il real madrid ha battuto il Napoli 3-2.

“Non siamo partiti bene e abbiamo preso un gol che si poteva evitare, poi abbiamo iniziato a giocare – ha spiegato il tecnico del Real Madrid a Sky Sport -. La prima parte l’abbiamo giocata bene, poi abbiamo avuto un momento di sofferenza dopo il calcio di rigore molto dubbio”. “L’ingresso di Modric ci ha consentito di controllare meglio la gara – ha aggiunto -. Ho detto all’arbitro che non è rigore perché c’è stata una deviazione prima. Rigori così dopo un rimpallo non si fischiano”. Poi sul gol di Valverde: “Mi sembra assurdo dire che è autogol di Meret”. Abbiamo sofferto un po’ sui cross, con Osimhen in area è sempre un pericolo”.