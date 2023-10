Champions League: Celtic -Lazio . le probabili formazioni

Biancocelesti stasera a Glasgow contro il Celtic.

Le ultime

In casa celtic assenze di rilievo: Lagerbielke e Holm, entrambi espulsi a Rotterdam contro il Feyenoord e squalificati.

Tra i pali Joe Hart, . Probabile 4-3-3 , con la difesa che sarà composta con ogni probabilità da Johnston, Taylor, Phillips, le cui condizioni sono però ancora in fase di valutazione, e Scales. A centrocampo saranno O’Riley, McGregor e Hatate, mentre in avanti il tridente sarà composto da Furuhashi, Maeda e Palma.

In casa Lazio: Sarri pensa a qualche cambiamento rispetto alla trasferta di San Siro contro il Milan .Tra i pali l’inamovibile portiere ‘goleador’ Provedel .

Probabile turno di riposo per Romagnoli , al suo posto Patric che sarà affiancato da Casale. Conferma per Marusic a destra con Pellegrini ad agire sulla fascia sinistra. Vecino sarò impegato nel ruolo a lui consueto quello di playmaker , pronto Rovella a suenentrare dalla panchina .

Ballottaggio tra Guendouzi e Kamada,ì, unoi dei due affianco a Luis Alberto . Al centro del tridente tornerà Immobile, solo panchina inizialmente per Castellanos, mentre come esterni Zaccagni è in ballottaggio con Pedro, mentre a destra ci sarà Felipe Anderson.

Celtic- Lazio – Le probabili formazioni

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All.: Brendan Rogers.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

Arbitro : Donatas Rumšas

Assistenti: Aleksandr Radius e Dovydas Sužiedėlis e Robertas Valikonis (quarto uomo).

VAR:Juan Martínez Munuera, AVAR l’israeliano Roi Reinshreiber.