Al Napoli non bastano Ostigard e Zielinski, Al Maradona passa il Real 3-2

La buona prova degli azzurri offerta contro il Real Madrid nella seconda giornata del girone C di Champions League: non è sufficiente , al Maradona finisce 3-2 per i Blancos.

Ostigard apre le danze al 19’, poi la rimonta spagnola con Vinicius (27’) e Bellingham (34’). Zielinski su rigore riporta l’incontro in equilibrio al 54’, ma al 78’ la gara viene decisa dall’autogol di uno sfortunato Meret dopo una gran botta di Valverde.



Stadio Naradona quasi al completo , con gli azzurri che spingono all’avvio , ma rischiano con Rodrigo , il tiro repsonto da un’attento Meret.

I partenopei spinti dal pubblico passano in vantaggio al 19′: calcio d’angolo, spizzata di Osimhen che centra la traversa , sìulla palla in elevazione si avventa Leo Ostigard il colpo di testa batte Kepa.

La reazione del Real è quasi incontenibile e al 27’ arriva il pareggio dei Blanco: errore di Di Lorenzo , il passaggio a Lobotka diventa preda Bellingham , servizio per Vinicuius Jr. che batte Meret in uscita (1-1).

Il Napoli sembra scosso e il Real ne approfitta per raddoppiare: Lo slalom di Bellingham è quasi di antologia , gli azzurri evitati come dei birilli, , il ventenne astro nascente del calcio internazionale prende palla a metà campo, salta quattro giocatori e la piazza sotto la traversa con il piattone destro.

La risposta del Napoli con Osimhen , su cross di Politano , il colpo di testa del nigeriano respinto da Kepa.

Nella ripresa i ragazzi di Garcia entrano in campo con vigore , e al 54′ pareggiano i conti: Osimhen lanciato in area Kvaratskhelia, contrasto in area e sul cross del nogeriano Nacho tocca la palla con una mano ,, sembra tutto regolare , invece Turpin viene richiamato dal Var e dopo un lungo consulto l’arbitro francese concede il penalty che Zielinski trasforma con freddezza.

Sulle ali dell’entusiamo il Napoli ci crede e attacca creando qualche pericoli alla porta difesa da Kepa.

Ancelotti ricorrre ai cambi , e ol real prende coraggio , così al 78′ i Blancos passano in vantaggio: calcio d’amgolo , palla respinta dalla difesa azzurra , Valverde dai 25 metri calcia di potenza , la palla centra la traversa e Meret ricadendo manda con laschiena la palla in rete.

Nel finale i padroni di casa ci provano in ogni modo, ma il match finisce 3-2. Il Real sale a 6 punti in classifica, Napoli fermo a quota 3.

IL TABELLINO

Napoli-Real Madrid 2-3

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (dal 43’ st Mario Rui); Lobotka (dal 43’ st Cajuste), Anguissa (dal 43’ st Simeone), Zielinski (dal 29’ st Raspadori); Politano (dal 25’ st Elmas), Kvaratskhelia, Osimhen. A disp.: Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Gaetano, Lindstrom, Zerbin. All.: Garcia.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga (dal 19’ st Mendy); Tchouameni, Kroos (dal 20’ st Modric), Valverde; Bellingham; Vinicius Junior (dal 39’ st Ceballos), Rodrygo (dal 30’ st Joselu). A disp.: Lunin, Canizares, Fran Garcia, Carillo, Vazquez, Brahim Diaz. All.: Ancelotti.

Arbitro: Turpin.

Marcatori: 19’ pt Ostigard, 9’ st rig. Zielinski (N); 27’ pt Vinicius Junior, 34’ pt Bellingham, 33’ st. aut Meret (R).

Ammoniti: Natan (N); Camavinga, Bellingham, Kepa (R).