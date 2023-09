Serie BKT Ternana-Bari 0-0

(di Steano Giovagnoli) – Primo punto in campionato per la Ternana. Contro il Bari finisce 0-0.Foto: lo stadio Libero Liberati).

TERNANA, PERICOLOSA NELLA SECONDA PARTE DEI DUE TEMPI, HA RISCHIATO ANCHE IL COLPACCIO. RAIMONDO HA COLPITO UN PALO. LUCARELLI SODDISFATTO NONOSTANTE UN SOLO PUNTO IN CLASSIFICA PRIMA DELLA SOSTA. IL TECNICO HA SOTTOLINEATO: “NON DOBBIAMO SENTIRCI SFORTUNATI, ANZI DOVREMMO ESSERE PIU’ CINICI”.

La Ternana avrebbe potuto anche ottenere qualcosa di più del pareggio in considerazione delle occasioni avute nella parte conclusiva dei due tempi dopo avere colpito anche un palo con il sinistro di Raimondo, ma ha sofferto a lungo il gioco degli ospiti riuscendo, comunque, ad arginare al massimo i pericoli.La prima occasione è stata del Bari al 17’. Una incursione di Morachioli a destra, il cross rasoterra per Maita, che ha messo il pallone sul fondo contrastato dal difensore della Ternana Diakite’.Seconda occasione per il Bari, circa alla mezz’ora, con Nasti, che è ha calciato in diagonale sul palo lungo, ma il pallone è terminato fuori.Partita dai ritmi piuttosto “pacati” con rari “sussulti” e solo di “marca” biancorossa, finale di primo tempo a parte, anche perché il Bari è stata la squadra che ha provato di più a fare la partita nei primi 45’ di gioco.La Ternana ha manovrato discretamente a centrocampo, ma ha palesato tutte le sue lacune in attacco poco incisiva nel trovare varchi nelle conclusioni a rete che, spesso e volentieri, si sono fatte desiderare nella prima frazione di gioco.

La Ternana si è “svegliata” nel recupero o poco prima. Primo “acuto” di Luperini al 45’ dal limite dell’area di rigore del Bari, ma il pallone è finito largo. Poi un altro tiro di “marca” rossoverde con Falletti, il portiere ospite ci ha messo una mano.

L’allenatore Cristiano Lucarelli ha sottolineato la crescita della squadra:

“Non è un punto banale. Ci aiuterà da un punto di vista psicologico.

Nel primo tempo siamo stati meno brillanti e c’era da aspettarselo perché venivamo da tre gare in una settimana. Nel secondo eravamo un diesel.

Non dobbiamo sentirci troppo sfortunati, anzi dovremmo essere più cinici”.

Fino a questo momento del campionato, lo abbiamo detto più volte, la Ternana non ha demeritato sul campo. Un dato di fatto, che è comunque confortante a prescindere nonostante i numeri non siano dalla parte della squadra.

Non è tempo di dare giudizi affrettati, come già hanno fatto a più riprese.

Bisogna dare tempo ai ragazzi di assimilare il gioco di Lucarelli e trovare

l’amalgama giusta tra i giocatori, che equivale anche a dare fiducia a chi si sta impegnando e lo ha dimostrato sul campo.

“Vedo una squadra viva che gioca – sottolinea Lucarelli – ci siamo stati in tutte le partite che abbiamo giocato, mi confortano gli applausi della gente, ma resta l’arrabbiatura per avere un solo punto in classifica”.

Nel secondo tempo il Bari è partito forte, o quanto meno all’attacco per legittimare la superiorità relativa, ma la difesa della Ternana non si è scomposta, nonostante la squadra rossoverde abbia subito la prevalenza territoriale.

Buon momento della Ternana nella fase centrale. Al 21’ occasione capitata sui piedi di Casasola, appostato sul secondo palo, servito al “bacio” da Favasuli.

Il “piatto” del giocatore rossoverde non ha inquadrato lo specchio.

Al 35’ calcio di punizione per il Bari di Aramu direttamente in porta, ma centrale.

Al 40’ la Ternana è andata a sfiorare il goal con l’assolo di Raimondo.

L’attaccante si è liberato per il tiro dal limite e la conclusione di sinistro a giro si è stampata sul palo. Ancora Raimondo protagonista, ma Brenno è stato attento.

La Ternana si è impegnata a fondo anche questa volta. Lo ha fatto con un gioco ordinato e con una difesa attenta, centrocampo manovriero ed un attacco da migliorare, che magari si è acceso solo ad intermittenza, ma non è stato a guardare e, nel finale di partita, avrebbe potuto essere anche decisivo.

La squadra deve essere ancora completata. Il ds Capozzucca ha spiegato, che è stato chiamato ad abbassare la media anagrafica della squadra e quella delle cifre dei contratti dei calciatori, progetto “sposato” dall’allenatore Lucarelli.

Certo c’è stato un certo ridimensionamento da un punto di vista finanziario, un obiettivo salvezza più volte ribadito, tanto che l’arrivo di tanti giovani e per giunta in prestito, è proprio in questa ottica. “Non era più possibile sostenere le spese degli anni scorsi – ha sostenuto stefano Capozzucca nel corso della conferenza di fine mercato”. Avrebbe voluto prendere il difensore Gineitis del Torino, il suo sogno era Kourfalidis e per ora è anche saltato lo scambio con il Brescia che avrebbe dovuto portare a Terni il “playmaker” Viviani oltre ad una mezz’ala.

La Ternana ha ricevuto offerte importanti per Corrado e Diakite’, ma non ci sono state le opportune condizioni per lasciarli partire perché importanti per la squadra è, infatti, con il Bari sono stati schierati titolari, a dispetto di quanto si diceva in giro che la Ternana stessa fosse diventata un “supermercato” per le numerose cessioni con la squadra in gran parte rinnovata rispetto alla passata stagione.

IL TABELLINO

TERNANA _ BARI 0-0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Mantovani, Capuano, Diakite’ (1’ st. Celli), Pyyhtia (13’ st. Favasuli), Casasola, Corrado, Luperini, Lobojko (32’ st. Marginean), Favilli (13’ st. Raimondo), Falletti (37’ st. Dionisi). All. C. Lucarelli

BARI (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Ricci (47’ st. Pucino), Zuzek, Vicari, Sibilli (13’ st. Edjouma), Koutsoupias, Ricci, Maita (26’ st. Benali), Morachioli (26’ st. Aramu), Nasti (47’ st. Bellomo), Dorval. All. M. Magnini

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna

ASSISTENTI: Salvatore Affatato (Domodossola); Alex Cavallina (Parma)

IV UFFICIALE: Domenico Castellone (Napoli)

VAR: Paolo Valeri (Roma 1); Avar: Luca Zufferli (Udine)

AMMONITI: Diakite’ (Ternana); Ricci (Bari); Falletti (Ternana); Favasuli (Ternana); Nasti (Bari)

RECUPERO: 3’ pt.; 6’ st.

SPETTATORI: 5.281 (di cui 68 ospiti e 1.987 abbonati.

Incasso € 40.740;00. Rateo abbonati € 12.504;44