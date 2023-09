Sousa:” abbiamo costruito palle gol più importanti del Lecce”

Paulo Sousa ha commentato così il ko della sua Salernitana contro il Lecce: “Abbiamo costruito palle gol importanti, molte di più del Lecce – ha detto a Dazn -.

Alla fine del primo tempo eravamo in crescendo, abbiamo trovato una giocata bellissima per far tirare Candreva, ma il portiere ha parato. Cabral ha preso il palo nel secondo tempo e poi ha avuto un’altra possibilità, anche Bohinen poi… Siamo migliorati negli assist e abbiamo giocato in crescendo. I nuovi arrivati hanno portato delle cose buone”.