Krstovic-Strefezza: Lecce-Salernitana 2-0

(Serena Albino) – Vola in alto il Lecce di D’aversa. I salentini battono 2-0 la Salernitana e raggiungono quaota 7 punti in classifica a-2 dalle capoliste Inter e Milan.

La seconda vittoria stagionale per D’Aversa e i suoi arriva contro la Salernitana, sconfitta 2-0. Al (6) apre le danze: Almqvist crossa per Krstovic, che di testa batte Ochia. la Salernitana risponde con il solito Candreva che impegna Falcone in angolo. Si va al riposo con i salentini in vantaggio 1-0.)

Nella rirpesa i campani sfiorano il pareggio: Jovane Cabral colpisce il palo. Ci prova il Lecce con I Ylber Ramadani Ochoa a para in due tempi sul suo tiro dalla distanza, Falcone è ancora attento sulle sfuriate di Jovane Cabral. Nel finale, Almqvist impegna Ochoa ad una grande parata. nel finale arriva il raddoppio salentino: tocco di braccio di Jovane Cabral, Strefezza va sul dischetto e non sbaglia al 98′.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3) – Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6, Pongracic 6, Gallo 6 (33′ st Dorgu 6); Rafia 6 (17′ st Blin 6), Ramadani 6.5, Kaba 6 (17′ st Gonzalez 6); Almqvist 6.5, Krstovic 7 (25′ st Piccoli 6), Banda 6.5 (25′ st Strefezza 7). All. D’Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Oudin, Venuti, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Burnete, Dermaku, Touba.

SALERNITANA (3-4-2-1) – Ochoa 6,5; Lovato 5.5, Gyomber 5,5, Pirola 6 (34′ st Tchaouna sv); Kastanos 6 (16′ st Mazzocchi 5.5), Coulibaly 6 (16′ st Martegani 6), Legowski 5 (33′ st Bohinen 6), Bradaric 5.5; Candreva 6,5, Jovane Cabral 5.5; Botheim 5 (16′ st Ikwuemesi 5.5). All. Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Costil, Allocca, Sambia, Fazio, Sfait.

Arbitro: Massimi.

Marcatori: 6′ Krstovic (L), 53′ st Strefezza rig. (L).

Ammoniti: Lovato (S), Kaba (L), Banda (L), Legowski (S), Bohinen (S), Gonzalez (L).