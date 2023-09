Inzaghi:”Stiamo facendo bene , c’era la voglia di non prendere gol”

Inzaghi so gode la vittoria (4-0) contro la Fiorentina e il primo posto in classifica a braccetto col Milan.

“Abbiamo fatto tre ottime partite e già da luglio stiamo lavorando bene – ha commentatoa Dazn Inzaghi a fine partita -. Dobbiamo continuare così perché è solo l’inizio, ma i segnali sono ottimi”. L’Inter crea moltissime occasioni anche con Thuram: “Ha fatto molto bene, ma mi era piaciuto anche nelle altre due partite. Il gol gli serviva, sono contento che l’abbia trovato”.

Un’altra doppietta per Lautaro Martinez: “Ha tutte le qualità per vincere la classifica marcatori, ma è bello vedere come si sacrifica per la squadra. Nei due anni e passa con me ha fatto benissimo ed è in continua crescita, è un nostro leader”.

Dopo la sosta c’è il derby contro il Milan: “Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby. Molti giocatori andranno a giocare lontano e avranno anche due partite ravvicinate. Aspettiamo tutti anche se si giocherà in anticipo di sabato, ma sarà così anche per il Milan”.