Inter , poker alla Fiorentina (4-0)

(Sergio Chiaretti) -L’Inter ha battuto 4-0 la Fiorentina nella terza giornata di Serie A. Nerazzurri e rossoneri del Milan a punteggio pieno in testa alla classifica.

I nerazzurri di Inzaghi dilagano contro la Fiorentina . Senza storia il match. Al 24′ il vantaggio nerazzurro di Thuram ; al 53′ lo stesso francese ha confezionato l’assist per il raddoppio di Martinez. L’Inter ha poi dilagato con il rigore di Calhanoglu al 58′ e il poker calato ancora da Lautaro su assist di Cuadrado.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 4-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 7 (25′ st Cuadrado 6), Barella 6 (14′ st Frattesi 6), Calhanoglu 6,5 (33′ st Asllani sv), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 6,5 (25′ st C. Augusto 6); Thuram 8 (25′ st Arnautovic 6), Martinez 7,5. A disp.: Audero, Calligaris, Klaassen, Pavard, Bisseck, Agoumé, Kamaté, Sarr. All.: Inzaghi 7.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 5; Dodo 5,5, Milenkovic 4,5, Ranieri 4,5, Biraghi 5,5; Arthur 5 (30′ st Amatucci sv), Mandragora 5; Gonzalez 5,5 (10′ st Brekalo 5,5), Bonaventura 5 (10′ st Infantino 5,5), Kouamé 5,5 (1′ st Sottil 6); Beltran 5 (1′ st Nzola 5,5). A disp.: Terracciano, Martinelli, Mina, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Duncan, Comuzzo, Kokorin. All.: Italiano 5.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 23′ Thuram, 8′ st Martinez, 13′ st rig. Calhanoglu, 28′ st Martinez

Ammoniti: Ranieri (F)