Fiorentina, Italiano:”abbiamo sbagliato qualcosa all’inizio”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha commentato a DAZN lo 0-4 subito contro l’Inter:

“Dopo il loro gol non abbiamo più fatto niente di quello che poteva mettere in difficoltà l’Inter, non è cercare scuse ma ho dato fiducia ad alcuni ragazzi non erano al 100%. Pensavo che l’aspetto mentale della vittoria di giovedì poteva sopperire alla stanchezza, non siamo questi e abbiamo sbagliato qualcosa io in primis. Andiamo per step, siamo solo alla terza giornata. Sono convinto che non siamo questi”.