Roberto D’Aversa si gode la vittoria contro la Salernitana. Il tecnico salentino ha commentato così il successo:

“In queste partite che abbiamo fatto l’unico difetto che potevo trovare erano i duelli difensivi vinti, erano troppo pochi. A volte si buttano via risultati per cose che invece devono essere nel nostro DNA, una squadra che si deve salvare non può prescindere da questo dato”.