Danilo-Chiesa: Empoli -Juventus 0-2

(di Redazione)– Vantaggio con Danilo nel primo tempo, Chiesa raddoppia nella rirpesa. Juve al terzo posto in classifica. Nella foto di Antonio Fraioli (GdS), Danilo autore del vantaggio bianconero).

La Juventus batte l’Empoli 2-0 nel posticipo della terza giornata di Serie A .

Al “Castellani” Danilo asblocca il risultato al (24′): azione da calcio d’angolo , la difesa dell’Empoli metà a uomo , metà a zona pasticcia e il difensore brasiliano calcio e mette in rete.

La Juve manca il raddoppio con Vlahovic, che si fa ipnotizzare da Berisha . il penalty concesso da Ayroldi il fallo di Maleh du Gatti. Nel finale del match (82′), arriva raddoppio con una delle solite cavalcate in contropiede di Chiesa.

Juve che alla sosta sale al terzo porto in classifica a quota 7 punti. I ragazzi di Zanetti restano invece ultimi in classifica con uno scoore negativo di zero gol fatti, ancora alla disperata ricerca di soluzioni offensive.

IL TABELLINO

Empoli-Juventus 0-2

Empoli (4-3-3): Berisha 6,5; Bereszynski 5,5, Walukiewicz 6, Luperto 6, Pezzella 5,5; Fazzini 6 (16′ st Grassi 6), Marin 5 (27′ st Kovalenko 5), Maleh 5; Baldanzi 6 (16′ st Cancellieri 6), Caputo 5 (27′ st Destro 6), Cambiaghi 5,5 (38′ st Gyasi sv).

Allenatore: Zanetti 5

Juventus (3-5-2): Perin 6; Gatti 6, Bremer 6, Danilo 6,5; McKennie 6 (39′ st Weah sv), Miretti 5 (16′ st Pogba 6,5), Locatelli 6, Rabiot 6, Kostic 6 (26′ st Cambiaso 6); Chiesa 6,5 (39′ st Kean 6), Vlahovic 5,5 (26′ st Milik 6,5).

Allenatore: Allegri 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 24′ Danilo (J), 37′ st Chiesa (J)

Ammoniti: Locatelli (J), Bereszynski (E), Vlahovic (J), Miretti (J), Gyasi (E), Destro (E)