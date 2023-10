Palladino , Monza: sono molto soddisfatto e felice di questi tre punti”

Raffaele Palladino si gode la vittoria del suo Monza sul campo del Sassuolo:

“Abbiamo atteso la settima giornata per ripetere una vittoria come quella con l’Empoli; per noi era importante, venivamo da un periodo in cui facevamo prestazioni ottime ma non raccoglievamo i punti necessari. Oggi l’abbiamo fatto e sono contento, anche perché nel primo tempo il Sassuolo ha avuto 3-4 occasioni importanti, ma il nostro portierone ci ha tenuti a galla. E’ la vittoria del gruppo, la dedichiamo al nostro Presidente.