Ivan Juric tecnico dei granata ha commentato il pareggio (0-0) contro il Verona:

Abbiamo creato le occasioni per vincere, Montipò è stato il migliore: così il tecnico del Torino, Ivan Juric, al termine della sfida contro l’Hellas Verona. Ora il timore è tutto per Saba Sazonov, anche perché la difesa continua a perdere i pezzi e sabato c’è il derby contro la Juve: non è facile giocare su un terreno così disastroso: non è un alibi, ma è così”.