Vincenzo Italiano si gode la vittoria (3-0) contro il Cagliari , e il terzo posto inclassifica.

Il tecnico viola non si accontenta: “Siamo partiti bene così come col Frosinone, cercando di aggredire l’avversario davanti al nostro pubblico. Siamo partiti con qualità, ma peccato per il calo nella ripresa perché in amministrazione dobbiamo migliorare. Possiamo dare filo da torcere a tutti se miglioriamo nella gestione, perché a livello di personalità stiamo mostrando una grande crescita”.