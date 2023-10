Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, commenta la sconfitta contro il Monza:

“Le partite giocate pesano non solo sulle gambe ma anche sulla testa, nel secondo tempo ho dovuto fare sostituzioni per problemi fisici però chi è entrato ha fatto ciò che doveva – l’analisi a DAZN -. Loro hanno creato di più dopo, c’è rammarico perché era l’occasione per dare continuità. Prima non eravamo quelli che devono battere tutte le big”.