Champions League: Napoli-Real Madrid.Le probabili formazioni

Stasera ore 21:00 allo stadio ‘Maradona’ Napoli-Real Madrid, garava valida secondo turno fase a gironi Champions league – Gruppo C.

Dopo le due vittorie in campionato contro Udinese e Lecce con 8 gol realizzati e 1 subito , Garcia è molto fiducioso .

Nella prima uscita il nNpoli ha battuto il Braga in tarsferta 2-1, mentre i ‘Blancos’ dell’ex Ancelotti è uscito vincitore contro l’Union Berlino.

Le Ultime.

Quì Napoli:

Garcia costretto a rinunciare ancora a Juan Jesus-Rrahmani, al loro posto Natan e Ostigard, stesssa coppia centrale di fifesa schierata a Lecce. In attacco la coppia Osimhen: i due hanno ritrovato la buona intesa della scorsa stagione A completare il tridente ballottaggio tra Politano, in vantaggio su Lindstrom.

Quì Real Madrid:

Qualche problema anche per l’ex di turno Carlo Ancelotti. Il Real dovrà fare a meno di Courtois, Militao e forse anche di Alaba, non al meglio. In difesa gioca Nacho centrale con Rudiger, in mediana si giocano una maglia Kross e Modric, in panchina nelle ultime due gare, insieme a loro Tchouameni e Camavinga. In attacco il tridente stretto con Bellingham, sette reti in otto partite, alle spalle di Rodrygo e del rientrante Vinicius.

Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kross, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

Arbitro Clement Turpin (FRA)

Assistenti: Nicolas Danos-Alexis Auger. Quarto uomo Stephanie Frappart. VAR: Jerome Brisard e Benoit Millot.

.