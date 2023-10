Champions League: Inter – Benfica. Le probabili formazioni

Stasera ore 21:00 allo stadio ‘Meazza’ Inter –Benfica, gara valida per il secondo turno fase a Gironi Champions League.

Dopo il pareggio (1-1) nel primo impegno della competizione europea sul campo della Real Sociedad, i nerazzurri puntanto a cqonquistare l’intera posta contro il Benfica dell’ex Joao Mario.

I ragazzi di Inzaghi vengono dal poker taragato Lautaro Martinez contro la Salernitana, l’argentino è in ottoma forma fisica e morale e potrebbe diventare l’arma vicnente del match.

Le ultime

Quì Inter:

Inzaghi, per la partita contro il Benfica, dovrà fare a meno di Frattesi. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco a presidiare le corsie esterne. In difesa, ci sarà il ritorno di Bastoni: insieme a lui Acerbi e Pavard. In attacco il tandem formato da Lautaro e Thuram.

Quì Benfica:

Schmidt, per la trasferta di San Siro, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Di Maria, Rafa Silva e l’ex Joao Mario ad agire alle spalle dell’unica punta Musa. In mezzo al campo Kokcu al fianco di Joao Neves, mentre al centro della difesa ci sarà spazio per Morato insieme ad Otamendi, con Bah e Aursnes sulle corsie esterne. Tra i pali Trubin.

Inter-Benfica, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. Allenatore: Schmidt

Arbitro: Danny Makkelie; assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto Uomo Allard Lindhout, con Rob Dieperink al VAR e Nejc Kajtazovic come vice.